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Bolu'da yolcu otobüsü arıza yapan kamyona çarptı: Yaralılar var

Son dakika haberine göre... ilçesinde kara yolunda yolcu otobüsü arıza yaptığı için yolun sağ şeridine park eden kamyona çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Bolu'da yolcu otobüsü arıza yapan kamyona çarptı: Yaralılar var

Kaza, saat 05.00 sıralarında karayolunun ile arasındaki rampası mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden , yönetimindeki 11 AY 633 plakalı kamyon arıza yapınca aracı yolun şağ şeridine çekip durdu.

Bu sırada, içerisinde 17 yolcusuyla - seferini yapan yönetimindeki 34 DG 3636 plakalı yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarptı. Kazada, otobüsteki yolculardan , ve yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'MECBUREN ÇARPMAK ZORUNDA KALDIM'

Otobüsün şoförü Erkan Demir, kamyon sürücüsünün alkollü olduğunu öne sürerek, "Sağ şeritte arıza yapmış. Alkollüymüş zaten. Solumda da araba vardı. Sol tarafa da geçemedim. Mecburen sağ tarafı çarpmak zorunda kaldım" dedi.



Kaza nedeniyle D-100 karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Aralıklarla kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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