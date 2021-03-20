Bolu'da yolcu otobüsü arıza yapan kamyona çarptı: Yaralılar var

'MECBUREN ÇARPMAK ZORUNDA KALDIM'



Otobüsün şoförü Erkan Demir, kamyon sürücüsünün alkollü olduğunu öne sürerek, "Sağ şeritte arıza yapmış. Alkollüymüş zaten. Solumda da araba vardı. Sol tarafa da geçemedim. Mecburen sağ tarafı çarpmak zorunda kaldım" dedi.