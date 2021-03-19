Son dakika: Edirne Keşan'da peynir fabrikasında amonyak tankı patladı: Çok sayıda işçi gazdan etkilendi

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki fabrikada sütü soğutmak amacıyla kullanılan gaz tankının borusundan sızıntı olduğunu, bu yüzden 7 işçinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İşçilerin durumunun iyi olduğunu ifade eden Yılmaz, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da peynir fabrikasının amonyak tankındaki sızıntı nedeniyle bazı işçilerin etkilendiğini söyledi.

İşçilerin durumunun iyi olduğunu kaydeden Helvacıoğlu, "7 kişiye müdahale edildi, hastaneye kaldırıldı, müşahede için hastanedeler, sağlık durumları iyi. 15 kişi de amonyak gazı vücutlarında kalmasın diye yıkanmaya alındı. Olağanüstü bir durum yok. Bir amonyak tankından sızıntı gerçekleşti." diye konuştu.