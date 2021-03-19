Antalya'da trakonya balığı paniği! Zehirli iğnenin eline anlık teması hastanelik etti

Bu tür vakalarda ilk olarak sıcak su uygulaması yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu balık temas ettiyse yapılacak ilk şey hastaneye gitmek. Bu tür vakalarda ilk önce yapılacak şey ise temas edilen yeri 50-60 derecelik sıcak suya sokmaktır. 45 dakika kadar da bu uygulamanın yapılması gerekiyor. Sıcak uygulamalar protein kökenli zehirlerde, proteini parçalamaya neden olur. Ne kadar erken uygulama yapılırsa etkisi o kadar azalır" dedi.