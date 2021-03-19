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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kaybolan Berk Ergier'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Bir döviz bürosunda çalışan ve geçen salı günü saat 14.00 sıralarında “İşe gidiyorum” dedikten sonra kendisinden haber alınamayan 'in son görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerinde Berk Ergier kaybolduğu salı günü 16.30 sıralarında kayalıklarda bir süre oturup karşıdaki ormanlık araziyi seyrederken görülüyor. Kaybolan Ergier için ailesi seferber olmuş, da bulunması için devreye girmişti. Drone ile desteklenen kurtarma çalışmasına, havanın kararması nedeniyle dün gece ara verildi. Ekipler bugün aynı bölgede arama çalışmalarına devam edecek.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kaybolan Berk Ergier'in son görüntüleri ortaya çıktı!

'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası , geçen salı günü saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gideceğini söyleyerek evinden yaya olarak ayrıldı.

Ergier'in, iş yerine gitmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları durumu ailesine bildirdi.

Cep telefonu da kapalı olan Ergier'den 24 saat haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Ergier'in cep telefonu sinyalinin son olarak 'nden geldiği belirlendi.

Bunun üzerine, 'nın ormanlık kesimlerinde ve 'ın da verdiği destekle arama-kurtarma faaliyeti yürütüldü.

Drone ile desteklenen kurtarma çalışmasına, havanın kararması nedeniyle dün gece ara verildi. Ekipler bugün aynı bölgede arama çalışmalarına devam edecek.

SON GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, Berk Ergier'e (36) ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerinde Ergier, kaybolduğu salı günü saat 16.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi Belentepesi mevkiindeki kayalıklarda bir süre oturup karşıdaki ormanlık araziyi seyrederken görülüyor.

Oldukça dalgın olduğu gözlenen Ergier, daha sonra tırmanarak yukarıya çıkıyor.

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