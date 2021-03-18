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Selçuk Ecza Holding’de 5 milyarlık miras kavgası! Kayyum atanması istendi

'in sahibi , 6 yıl önce hayatını kaybetmişti. Ahmet Keleşoğlu, 'nin en zengin 100 iş insanı arasında ilk 10'daydı. Çocuğu yoktu. Ölünce, demans hastası eşi (92) ve 5 kardeşinin 26 çocuğuna 5 milyar liralık miras bıraktı. Holding'deki 5 milyar liralık miras kavgasında vârisler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle holdinge atanması istendi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Selçuk Ecza Holding’de 5 milyarlık miras kavgası! Kayyum atanması istendi

'de 19 bin eczaneye ilaç dağıtan 'de, 5 milyar liralık miras kavgası sürüyor. Vârisler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle holdinge atanması istendi. Keleşoğlu, Türkiye'nin en zengin 100 iş insanı arasında ilk 10'daydı. Çocuğu yoktu. Ölünce, demans hastası eşi (92) ve 5 kardeşinin 26 çocuğuna 5 milyar liralık miras bıraktı.

Veraset ilamında mirasın yarısı eşine kaldı, diğer yarısı ise 26 mirasçı arasında pay edildi. Mahkemece, holdingde yüzde 51 hissesi bulunan Başkanı , teyzesi Nezahat Keleşoğlu'na vasi olarak atandı. Ancak vârisler arasında miras kavgası patlak verdi.

Gürgen ve kısıtlı teyzesi, 4 yıl önce diğer hak sahiplerine 'nde alacak davası açtı. Bu davada konu, iş insanının 1 Ocak 2002'den sonra edindiği yaklaşık 1 milyar liralık malla ilgiliydi.

Davaya cevap veren 26 mirasçı, "Teyzenin haklarını korumaktan ziyade vasinin geleceği için açılmış bir dava" diyerek, davanın reddini istedi. Sonuçta da mahkeme ara kararında 26 mirasçının hisselerine tedbir koydu.

Ve menfaat çatışması nedeniyle holdinge kayyum atanması için davalılara süre verilmesine karar verdi. Ardından da bazı davalıların avukatı , holdinge kayyum atanması için mahkemeye başvurdu.

. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki veraset ilamına göre; vasinin mirasçı olmadığını iddia eden avukat, Gürgen'in vasiliğinin kaldırılmasını ve kayyum atanmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme kayyum talebini haklı bulursa dev holdingin yönetimi devlete geçecek.

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