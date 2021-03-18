Selçuk Ecza Holding’de 5 milyarlık miras kavgası! Kayyum atanması istendi

Türkiye'de 19 bin eczaneye ilaç dağıtan Selçuk Ecza Holding'de, 5 milyar liralık miras kavgası sürüyor. Vârisler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle holdinge kayyum atanması istendi. Keleşoğlu, Türkiye'nin en zengin 100 iş insanı arasında ilk 10'daydı. Çocuğu yoktu. Ölünce, demans hastası eşi Nezahat Keleşoğlu (92) ve 5 kardeşinin 26 çocuğuna 5 milyar liralık miras bıraktı.