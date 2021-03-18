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Kamyondan 5 bin liralık et düştü! 93 kilogramlık etin sahibi aranıyor

'da yol çalışması yapıldığı sırada bir kamyondan 93 kilogramlık et düştü. İşçiler aracı durdurmaya çalıştı ama sürücü onları fark etmeyip yoluna devam etti. Eğer etin sahibi bulunmaz ise et ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 18.03.2021
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Kamyondan 5 bin liralık et düştü! 93 kilogramlık etin sahibi aranıyor

Kamyondan et düştü. İşçiler sahibini bulmak için seferber oldu.

'ne bağlı ekipler yol çalışması yapıyordu. Yanlarından bir kamyon geçtiği sırada kasasından tam 93 kiloluk et düştü.

Durumu gören işçiler kamyonun peşinden koştu ama sürücü onları fark etmedi yoluna gitti.

Bulunan etin ağırlığı tam 93 kilo ve piyasa değeri 5 bin lira.

Eğer sahibi bulunmaz ise et ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kamyondan düştü! Sahibi aranıyor KAMYONDAN DÜŞTÜ! SAHİBİ ARANIYOR

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