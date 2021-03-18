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İstanbul’da kontrolden çıkıp devrilen lüks cipin sürücüsü şoka girdi uzun süre ağladı

Kadıköy Kaza 14.00 sıralarında 'nde kontrolden çıkan lüks cip duvara çarptıktan sonra yan yattı. Aracın sürücüsü vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken, kazanın şoku ile uzun süre gözyaşı döktü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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İstanbul’da kontrolden çıkıp devrilen lüks cipin sürücüsü şoka girdi uzun süre ağladı

34 PIM 26 plakalı lüks cipin sürücüsü viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan cip duvara çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koşarak araçtan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken uzun süre kazanın şokunu üstünden atamadı.

Gözyaşlarına boğulan sürücüyü çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Kaza nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapandı.

Kazayı gören , "Süratli bir şekilde geliyordu. Virajı alamayarak yan yattı. Hemen yardıma koştuk. Arkadaşla birlikte araçta sıkışan hanımefendiyi dışarı çıkardık. Polis ve sağlık ekiplerini aradık." diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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