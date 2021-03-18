Patrikhanede itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti Athanasios görevden alındı
Fener Rum Patrikhanesi'nde karar alma organı olan Sen Sinod Meclisi, Patrik Bartholomeos'dan sonra iki numara olan Kadıköy Metropoliti Athanasios'u görevden aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
YAŞAM A Haber
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Fener Rum Patrikhanesi'nin karar organı Sen Sinod Meclisi hiyerarşisinde Patrik Bartholomeos'dan sonra iki numaralı adam konumundaki Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas'ın (85) görevden alınması ve yerine Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis'i (68) atanmasına karar verdi.
Sen Sinod Meclisi'nin şubat ayındaki toplantısında, Athanasios'un "Patrik ve Sen Sinod'a itaatsizlik ve saygısızlık göstermesi, ayrıca pek çok kez Patrikhane kurallarını çiğnemesi" nedeniyle görevden alındığı belirtildi.