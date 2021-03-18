Patrikhanede itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti Athanasios görevden alındı

Sen Sinod Meclisi'nin şubat ayındaki toplantısında, Athanasios'un "Patrik ve Sen Sinod'a itaatsizlik ve saygısızlık göstermesi, ayrıca pek çok kez Patrikhane kurallarını çiğnemesi" nedeniyle görevden alındığı belirtildi.

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