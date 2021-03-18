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Patrikhanede itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti Athanasios görevden alındı

'nde karar alma organı olan Sen Sinod Meclisi, 'dan sonra iki numara olan Metropoliti Athanasios'u görevden aldı. Ayrıntıları muhabiri aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 18.03.2021
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Patrikhanede itaatsizlik depremi! Kadıköy Metropoliti Athanasios görevden alındı

'nin karar organı Sen Sinod Meclisi hiyerarşisinde 'dan sonra iki numaralı adam konumundaki Metropoliti 'ın (85) görevden alınması ve yerine Metropoliti 'i (68) atanmasına karar verdi.

Sen Sinod Meclisi'nin şubat ayındaki toplantısında, Athanasios'un "Patrik ve Sen Sinod'a itaatsizlik ve saygısızlık göstermesi, ayrıca pek çok kez Patrikhane kurallarını çiğnemesi" nedeniyle görevden alındığı belirtildi.

Patrikhanede itaatsizlik depremi PATRİKHANEDE İTAATSİZLİK DEPREMİ

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