Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Gönen'den korkutan uyarı: İkinci dalga tsunami gibiydi

Testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 30'ları buldu. Hastaların çoğu hastaneye yatırmadan tedavisi verilerek evlerine gönderildi. Sadece genel durumu bozuk olanlar hastaneye yatırıldı. O dönemde de yoğun bakım ünitemiz tamamen dolmuştu. Şimdi üçüncü dalga geliyor mu? Evet olabilir ancak ben ilk iki dalga kadar şiddetli bir süreç beklemiyorum. Çünkü risk grubundaki birçok insanımızın aşılanması bir avantaj. Bir de önümüz yaz, açık havada daha fazla zaman geçirilecek. Ama bu da kimseyi rehavete sevk etmemeli. Şu anda Avrupa ülkelerinde de ciddi bir yükseliş var aşıya rağmen. Bizim hastanemizde henüz test pozitiflik oranları yükselmedi ama İstanbul'daki diğer merkezlerden gelen bilgilerde pozitiflik oranlarında ciddi bir artış olduğunu duyuyoruz. Valilik denetimleri ciddi anlamda işletiyor ama her şey, bizlerin bu kurallara uymasıyla sonuçlanacak."