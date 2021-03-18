Burdur’da parkta öldüren Gizem Canbulut’un paylaşımları ortaya çıktı: Kadın ölmek kolay

Geçen yıl Pınar Gültekin cinayetinin ardından sosyal medyadan olaya tepki gösteren Gizem Canbulut'un, 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay', 'Elde edene kadar peşinde koşuyorsunuz, elde edince gözünüzün önünde olsa görmüyorsunuz. Sen terk edince arkasından ağza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz, o bırakınca öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz. Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz' ifadelerini kullandığı görüldü.