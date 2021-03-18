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Burdur’da parkta öldüren Gizem Canbulut’un paylaşımları ortaya çıktı: Kadın ölmek kolay

ilçesinde parkta tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen 'un sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki göstermek için yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Canbulut'un geçen yıl cinayetinin ardından “'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay', 'Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz.” ifadelerinin yer aldığı paylaşımları dikkati çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Burdur’da parkta öldüren Gizem Canbulut’un paylaşımları ortaya çıktı: Kadın ölmek kolay

'ta bir süre Bucak 'nde aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören ile , dün saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan 'nda buluştu.

Buradaki surların alt tarafında oturdukları sırada Canbulut ile Eren Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı.

Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evlerine gitti. Buradan polisi arayıp olayı ihbar eden Eren Yıldız, daha sonra evine gelen polise teslim oldu.

İhbar sonrası parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gizem Canbulut'un cenazesi, otopsi için 'daki morguna sevk edildi.

Polisin gözaltına aldığı Eren Yıldız ise dün gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürülen Gizem Canbulut'un sosyal medyada kadın cinayetlerine tepki gösteren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl cinayetinin ardından sosyal medyadan olaya tepki gösteren Gizem Canbulut'un, 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay', 'Elde edene kadar peşinde koşuyorsunuz, elde edince gözünüzün önünde olsa görmüyorsunuz. Sen terk edince arkasından ağza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz, o bırakınca öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz. Bir cana kıyıyorsunuz ve buna erkeklik diyorsunuz' ifadelerini kullandığı görüldü.

Gizem Canbulut'un cenazesi, bugün 'un Bucak ilçesi köyünde toprağa verilecek.

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