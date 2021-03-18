Karadeniz'de mutasyonlu virüs paniği! Seyahat kısıtlaması gündemde

Prof. Dr. Aydın, mutasyon virüse karşı uygulanan maske, mesafe, hijyen ve kısıtlama kurallarını ileri seviyeye taşınması gerektiğini ifade ederek, "Virüs kendini değiştirirken bizim de değişmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyor. Uyguladığımız maske, mesafe, hijyen ve kısıtlama kurallarını bir adım ileri taşımak zorundayız. Özellikle vakaların yüksek olduğu şehirlerden düşük olan şehirlere seyahatlerin kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü virüsün bulaşıcılığı arttı, mesafeler ise kısaldı. Taşıtlarda insanlar birbirlerine daha yakın oturdukları için bulaşıcılığın yüksek olabileceğini rahatlıkla anlayabiliriz. Mevcut davranışlarımızla bölgemizde virüsün bulaş oranını düşüremediğimiz artık kanıtlı. 5 haftadır kırmızı alandayız ve sayılarımızda yükselme var. Bu gerçeği değiştirmenin en önemli yollarından birisi önlemlerin artırılması. Bu nedenle şehirler arası seyahat ile sokağa çıkışların denetim altına alınması ve ekstra önlemlerin uygulanması gerekmektedir" dedi.

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