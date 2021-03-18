16 yıllık cinayet Esra Erol’da yeniden açıldı! ‘İntihar’ denilerek kapatılmıştı…

"2006 YILINDA AĞABEYİMİ KİBAR ÖLDÜRDÜ!"

Ahmet Çakmaz'ın kardeşi Yakup Çakmaz Esra Erol'un programına bağlanıp şoke eden bir iddia ortaya attı. Dediğine göre Ahmet ve Kibar'ın o zaman 11 yaşında olan oğulları Emrah, 'Annem babamı öldürdü' demişti. Kibar'ın olay sonrasında muhtara verdiği ifade ile canlı yayında anlattıkları da hayli farklıydı. Annem babamı öldürdü' dediği söylenen Emrah'ı da Esra Erol canlı yayına çıkardı. Yüzünü saklayan Emrah bu sözü amcalarının kendisine 'annem, babamı öldürdü dersen sana bisiklet alırız' diyerek söylettiğini iddia etti. O zaman 11 yaşında olduğunu söyleyen Emrah, annesinin doğruyu söylediğini iddia etti. Babasının çadırda silahla öldürüldüğünü öne süren Emrah, nasıl olup da aynı çadırda yatan annesi ve kendisinin silah sesini nasıl olup da duymadıklarını açıklayamadı. Olay gününde Ahmet Çakmaz'ın cesedini bulan muhtar ise gördüklerini anlattı. Sabah Kibar'ın oğlunun kendisine gelip 'babam öldü' dediğini söyleyen muhtar hemen çadıra koşmuş. Muhtar çadıra girdiğinde Ahmet Çakmaz'ı ölü olarak bulmuş. Kibar 'vurularak öldürüldüğü' söylemiş ama çadırda bir damla kan yokmuş. Muhtar bunu söylediğinde Kibar 'Kanı mı vardı ki aksın' demiş.