18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da yarım saat içerisinde 3 kişiyi bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi

Bursa'da yarım saat içerisinde 3 kişiyi bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre... Dün Osmangazi ilçesi 'nde yarım saat içerisinde tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayarak, yaralayan İdirs D., adliyeye sevk edildi. ., basın mensuplarının "Neden yaptın?" sorusuna, “Ben yapmadım, ben bilmiyorum” yanıtını verdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
ABONE OL
Bursa'da yarım saat içerisinde 3 kişiyi bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi

İddiaya göre, ., kaldırımda oturan .'nin yanına gelerek, telefonu ile cüzdanını istedi.

Tepki gösteren Koray B. ile İdris D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İdris D., Koray B.'yi 2 yerinden bıçaklayıp, kaçtı.

İdris D., metroda girerek, izini kaybettirmek istedi. Ancak bu sırada metrodaki güvenlik görevlisi Abdullah Y. ile tartışmaya başladı.

İdris D., Abdullah Y.'yi de bıçaklayarak, yaraladı. Kaçmaya devam eden İdris D., son olarak yoldan geçen ve içinde müşteri olan taksiye bindi.

İdris D., "Neden bindin?" diye soran müşteri .'yi göğsünden bıçakladı.

Yaralılar olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Abdullah Y. ve Ümit P.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İdris D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarıldığı sırada basın mensuplarının "Neden yaptın?" diye sorduğu şüpheli, "Ben yapmadım, ben bilmiyorum" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA