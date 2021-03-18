Risk haritasında mavi renkte! İşte Şırnak'ın sırrı...





"Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında kurumlar arası sağlanan koordinasyonun sonuçlarını son dönemlerde almaya başladık. Vaka sayılarının düşüşüyle beraber şu anda bu tabloyu korumak için gayret gösteriyoruz. Bu tabloyu korumak için 80 kişilik, 4 kişiden oluşan 20 ekip, il merkezi ve ilçelerimizde şu anda sahadalar. Bu ekipler, kendi içimizde oluşturduğumuz bilgilendirme ekipleridir. Ekipler, ortaya çıkabilecek bir vaka artışı ya da aşılamada ortaya çıkabilecek en küçük bir sıkıntının giderilmesi için çaba gösteriyor. Şu anda bu ekipler aktif olarak sahada vatandaşla bire bir temas edip ev ev dolaşıp bilgilendirme yapıyorlar. Unutmamamız gereken, kuralları da tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Şu anda evet bunun faydasını görüyoruz. İlerde bunun ne kadar faydasını göreceğimizi ise zaman gösterecektir. Sayın valimizin de ifade ettiği gibi sürekli kırmızı alarm durumundayız ve bu noktada sürekli sahada hızlı bir şekilde reaksiyon verme gayreti içerisindeyiz."



'VİRÜSÜN EN ÖNEMLİ BULAŞ KAYNAĞI YAKIN TEMAS'



Vatandaşın, kontrollü normalleşme sürecini pandemi öncesi normalleşme olarak algılamamaları konusunda uyarıda bulunan Başıbüyük, "Normalleşmenin adı, kontrollü ve denetimli normalleşme olarak geçiyor. Aslında maske, mesafe, hijyen kuralları halen geçerli. Bununla beraber kişilerin özellikle esnafımızın aynı ortamda çok kalabalık kişilerle beraber bir arada bulunmamaları gerekiyor. Biliyoruz ki virüsün en önemli bulaş kaynağı yakın temas ve sıkı ortamlarda, fazlaca kişinin olduğu ortamlarda bir arada bulunmak. Bunun önüne geçmek için lütfen kurallara riayet edip, kuralları tekrar tekrar hatırlayalım. Biz kurallara uyarsak pandemi öncesi normalle o kadar yakın vaka sayısına ulaşırız. Eğer normalleşmeyi pandemi öncesi hiçbir şey yokmuş gibi algılarsak bunun sonuçları kısa sürede, çok kısa sürede belki de daha önce yaşadığımız vaka sayısının çok üzerine çıkan bir sonuç ile karşılaşabiliriz" dedi.