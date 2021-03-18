Aşırı su tüketimi böbrekleri etkiliyor! Vücudun tüm organlarını etkileyen sinsi hastalık

"BOYUTLARI KÜÇÜK OLMASINA RAĞMEN FONKSİYONLARI OLDUKÇA FAZLA"

Diğer organlar ile beraber senkronize şekilde çalışan böbreklerin, pek çok görevi yerine getirerek yaşamın düzenli gidebilmesi adına önemli bir potansiyel teşkil ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Sav, "Boyutları küçük olmasına rağmen fonksiyonları oldukça fazla. Kalp debisinin yaklaşık yüzde 20'sini alıyor ve bu dakikada 1200 ml kan akışı anlamına geliyor. Günlük 180 litre kadar kanı süzüyor ve ortalama 1-1,5 litre kadar da idrar oluşumu sağlıyor. Bu idrar sayesinde de vücuttaki toksik maddelerden kurtulmak başta olmak üzere fonksiyonel, fizyolojik görevi yerine getiriyor. Vücut-sıvı elektrolit dengesinin korunması, ilaçlar, toksinler ve metoboliklerin vücuttan uzaklaştırılması, kan yapımında çok önemli olan eritropoetin yapımının üstlenmesi, ekstrasellüler sıvı hacmi ve kan basıncının hormonal olarak düzenlenmesi, peptit hormanlarının yıkımı, D vitaminin aktifleşmesi, küçük molekül ağırlıklı proteinlerin vücuttan yıkımı ve uzaklaştırılmasının engellenmesi ile tekrar emilimini sağlıyorlar" diye konuştu.