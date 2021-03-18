Bilim Kurulu Üyesi Levent Akın'dan yerli aşı açıklaması: Haziran'da yerli aşımızı üretebiliriz

'İNSAN HAREKETLERİNİ DURDURMAK ZORUNDASINIZ'

Akın, normalleşme sürecinde illerin risk durumlarına göre renklendirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bir il kırmızı onun yanındaki ilin mavi olması hayalciliktir. İller arası ilişki vardır. Tüm iller arası ilişki var. O yüzden komşu il kırmızıysa, siz en iyi durumda sarı olabilirsiniz. Bu insan hareketlerinden kaynaklanıyor. İnsan hareketlerini durdurmak zorundasınız. Arada kalabilir, kırmızının yanındaki turuncu olabilir, turuncunun yanındaki sarı olabilir, sarının yanındaki de maviye dönebilir. Tabii mavide biraz daha rahat olunuyor. Bu rahatlıktan şunu anlamayalım; 'bu iş bitti korona artık yok, gezeriz tozarız' anlamına gelmiyor. Bölgenizdeki risk azalmıştır. Kendinizi koruyun; ama rahat edin. Belki o zaman sinema, tiyatrolardan bile bahsedebilirsiniz. Ama mavi ne kadar genişlerse, toplumdaki tüm faaliyetlerin açılması daha kolaylaşır. Kırmızı ne kadar genişlerse, sistem toplumu giderek daha fazla sıkmaya başlar, ta ki aşılamada belli oranlara ulaşana kadar. Aşılamada belli oranlara ulaştığınız zaman zaten vaka sayısında düşme olur. İller önlemlerini yeteri kadar uygulayamamış olsa bile illerin bir anda turuncudan sarıya, sarıdan maviye geçtiğini görürüz. Aşılama oranları yükseldiği takdirde."