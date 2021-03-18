Bozcaada açıklarında kum yüklü gemi karaya oturdu

Mısır'ın Abuzenima Limanı'ndan Kocaeli'nin Derince Limanı'na silika kumu taşıyan Panama bayraklı 149 metre uzunluğunda ve 11 bin 848 grostonluk 'Kemet Star' isimli gemi, saat 19.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapmak üzere demir alıp, manevra yaptığı sırada, karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma- 3 römorkörü ile KEGM- 9 isimli tahliye botu sevk edildi.



Bozcaada Liman Başkanlığı ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin yapacağı inceleme ve değerlendirmenin ardından geminin, bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatılacak.