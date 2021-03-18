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İBB'de intihar şoku! İSKİ'de görevli personel Müjdat Yalçın yaşamına son verdi

(İBB) iştiraki 'de uzun yıllardır görev yapan 48 yaşındaki isimli personel intihar ederek yaşamına son verdi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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İBB'de intihar şoku! İSKİ'de görevli personel Müjdat Yalçın yaşamına son verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'de (İSKİ) makam araçlarının temizliğinden sorumlu personel Müjdat Yalçın (48) uzun yıllar görev yaptığı İSKİ Genel Müdürlük Ambarlar bölgesinde intihar ederek yaşamına son verdi.

Yalçın'ın Boğaziçi Yönetim A.Ş. bünyesinde İSKİ Genel Müdürlüğü'nde görev yaptığı ve araç yıkama kulübesinin yanında intihar ettiği öğrenildi.

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