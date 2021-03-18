Türkiye'nin saygın bilim insanlarından Prof.Dr Mehmet Genç vefat etti

Türkiye'nin en saygın ve önemli bilim insanlarından biri olan Prof.Dr Mehmet Genç hayatını kaybetti. Genç'in ölüm haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından duyurdu.

İbrahim Kalın paylaşımında "Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

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