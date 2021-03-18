18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'nin saygın bilim insanlarından Prof.Dr Mehmet Genç vefat etti

Türkiye'nin saygın bilim insanlarından Prof.Dr Mehmet Genç vefat etti

'nin en saygın ve önemli bilim insanlarından biri olan Prof.Dr hayatını kaybetti. Genç'in ölüm haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
ABONE OL
Türkiye'nin saygın bilim insanlarından Prof.Dr Mehmet Genç vefat etti

Türkiye'nin en saygın ve önemli bilim insanlarından biri olan Prof.Dr Mehmet Genç hayatını kaybetti. Genç'in ölüm haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından duyurdu.

İbrahim Kalın paylaşımında "Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA