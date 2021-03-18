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Artvin’de 60 evin küle döndüğü yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı

’de 35 hanenin, 60 evinin kül olduğu yanının başlama anındaki görüntüler ortaya çıktı. Ahşap bir evin çatısında başladığı görünen yangının başlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kayıt edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Artvin’de 60 evin küle döndüğü yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı

Artvin'in Yusufeli İlçesi bağlı Dereiçi köyünde, 35 binada 60'a yakın evin yandığı yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Ahşap bir evin çatısında başladığı görünen yangının başlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kayıt edildi.

BAKANLIK: AFAD'DAN 1 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. açıklamasını yaptı.

İçişleri: 1 milyon TL ödenek gönderildi İÇİŞLERİ: 1 MİLYON TL ÖDENEK GÖNDERİLDİ

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