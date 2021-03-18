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Manukyan'ın 3 milyarlık dolarlık miras davasında karar verildi! Kerope Çilingir ve Neslihan Çilingir’in evliliği iptal edildi

’ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir’in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman’la evlenmesi üzerine, kızı babasının akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiasıyla babasının evliliğin iptali için İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak dava açtı. Mahkeme, Kerope Çilingir ve eşi ’in evliliğinin iptal edilmesine karar verildi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Manukyan'ın 3 milyarlık dolarlık miras davasında karar verildi! Kerope Çilingir ve Neslihan Çilingir’in evliliği iptal edildi

'ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir'in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman'la evlenmesi üzerine, kızı üvey annesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden Dora Çilingir, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dora Çilingir, sahte belge ve raporlarla örgütlü bir iş birliği içinde üvey annesi Neslihan Kahraman'la evlendirildiğini beyan ederek hastane ve işbirliği içindeki tüm şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık, Dora Çilingir'in şikâyetine takipsizlik kararı vermiş ve Dora Çilingir, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etmişti.

tarafından yürütülen soruşturmada, savcılık ikinci kez aynı kararla dosyayı kapatmıştı.

Kararda çiftin 2011 yılından beri evli HTS dökümleriyle ilişki içinde oldukları, babasının taburcu olduğu gün eşiyle kol kola hastaneden ayrıldıkları belirtildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ: 'EVLİLİĞİ İPTAL ETTİ'

İstanbul Aile Mahkemesinde görülen evliliğin iptali davasında bugün karar çıktı. Mahkemede, Kerope Çilingir'in eşi 'in evliliğinin iptal edilmesine karar verdi.

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