Çalışmalar tamamlandı! Rize'de yaşanan sel felaketlerinin nedeni belli oldu





'RİZE AFETLERDEN ÇOK ÇEKTİ'



Rize'nin afetlerden çok çeken bir vilayet olduğunu söyleyen Vali Kemal Çeber, "Özellikle su kaynaklı doğal afetlerden heyelan, kaya düşmesi ve sel gibi afetlerde Türkiye'de lideriz. Yıllık ortalama 620 civarında irili ufaklı afetimiz oluyor. Bir veya iki büyük afet yaşarız. Maalesef can kayıplarımız da olur. Hem coğrafi özeliklerimiz hem fiziki şartlarımız, Rize'yi ve bu bölgeyi bu anlamda çok zorluyor. Biz de bunun için her türlü tedbiri almak için gayret ediyoruz. Bu yıl 'afet farkındalık eğitim yılı'dır. İnsanları bilinçlendirme noktasında elimizden gelen ne varsa yapacağız" diye konuştu.