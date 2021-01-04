Yılda ortalama 3 -4 kez, saatte 150 kilogram yağmur yağdığında sel, heyelan ve taşkınlar meydana geliyor. Bu afetler sonrasında ise ne yazık ki can ve mal kayıpları yaşanıyor. Teknik ekibimiz 1960'lı yıllardan itibaren arşiv kayıtlarını inceleyerek, sel ve heyelanlar nedeniyle 2 bin 500 kadar evin nakline karar verildiğini tespit etti. Yaklaşık 7 bin civarında ev ise istinat önlemleri ve drenaj projeleri desteklendi.