Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu! İşte son durum
Kısıtlamanın ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Peki İstanbul trafiğinde son durum ne? Marmara'da ise yağmur ve fırtına etkili oluyor. BUDO'da sefer iptalleri var. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.
YAŞAM A Haber
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Megakentte kısıtlamanın ardından trafikte yoğunluk oluştu.
Yoğunluk yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Megakentte yağış hafta boyunca etkisini sürdürecek. BUDO'nun 7 seferi iptal edildi.