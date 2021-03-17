17 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu! İşte son durum

Kısıtlamanın ardından 'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Peki İstanbul trafiğinde son durum ne? 'da ise yağmur ve fırtına etkili oluyor. 'da sefer iptalleri var. A Haber muhabiri detayları aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2021
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Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu! İşte son durum

Megakentte kısıtlamanın ardından trafikte yoğunluk oluştu.

Yoğunluk yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Megakentte yağış hafta boyunca etkisini sürdürecek. 'nun 7 seferi iptal edildi.

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