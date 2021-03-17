17 Mart 2021, Çarşamba
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Ankara'da akılalmaz olay! Durduk yere hamile kediye saldırdı

'da bir kadın yolda yürürken aniden gözüne kestirdiği kedinin yanına giderek savunmasız hayvana saldırdı. O da yetmedi bir de çanta fırlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Ankara'da akılalmaz olay! Durduk yere hamile kediye saldırdı

'nın ilçesinde bir spor salonun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir an da sertçe vurduğu ve uzaklaştığı görüldü.

HIRSINI ALAMADI ÇANTA FIRLATTI

Acımasız kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı. Çantanın kendisine geldiğini fark eden talihsiz kedi, korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtardı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülere sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

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