Sosyal medyada babasının silahı ile yayın yaparken kendini vurdu
Sosyal medya hesabı üzerinden babasının silahı ile yayın yapan 15 yaşındaki Zilan E., yanlışlıkla kendini vurdu. Emniyet ekipleri silaha el koyarken, küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi.
15 yaşındaki Zilan E. isimli genç kız, babasının silahını alarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi. Bu sırada genç kızın elindeki silah ateş aldı.
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Silahtan çıkan mermi kızı göğsünden yaralarken, sesi duyan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisler silaha el koydu.