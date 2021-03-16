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Sosyal medyada babasının silahı ile yayın yaparken kendini vurdu

Sosyal medya hesabı üzerinden babasının silahı ile yayın yapan 15 yaşındaki ., yanlışlıkla kendini vurdu. Emniyet ekipleri silaha el koyarken, küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Sosyal medyada babasının silahı ile yayın yaparken kendini vurdu

'ta, 15 yaşında olduğu öğrenilen ., babasının silahı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak isterken kendini vurdu. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri silaha el koydu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt 'nde meydana geldi.

15 yaşındaki Zilan E. isimli genç kız, babasının silahını alarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi. Bu sırada genç kızın elindeki silah ateş aldı.

Silahtan çıkan mermi kızı göğsünden yaralarken, sesi duyan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı 'ne kaldırdı. Kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisler silaha el koydu.

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