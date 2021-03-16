Gerçeğinden ayırt edilemiyor! Talep yüzde 40 arttı

Damat adayına 'Aşkım nasıl olsa kimse bilmeyecek' dedi. Tam o sırada gelin adayının bir tanıdığı içeri girdi. Oje almaya gelmiş. İçeride bir şaşkınlık yaşandı. Tanıdığı, gelin adayına 'Hayırdır bunlar ne?' dedi. Kızcağız bir şaşkınlıkla 'Deniyoruz abla' dedi. Ancak durumu herkes anlamıştı" diye konuştu.