16 Mart 2021, Salı
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Rize'de temizlik işçisinin süpürgesini çalarak kaçan sokak köpeği kamerada!

Son dakika haberine göre; 'de sokak köpeğinin çalarak kaçırdığı süpürgesinin peşinden "O bana zimmetli" diyerek koşan temizlik işçisinin videosu sosyal medyada ilgi gördü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2021
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Rize'de temizlik işçisinin süpürgesini çalarak kaçan sokak köpeği kamerada!

Rize'de belediye temizlik görevlisi süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koştu. "O bana zimmetli" diye seslenen temizlik görevlisi süpürgesini geri aldı. Temizlik görevlisi, peşini bırakmayan köpeğe, bir süre daha oynaması için süpürgesini geri verdi.

Rize Belediyesi'nde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı. O sırada sokak köpeği süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, "O bana zimmetli" diye seslendi. Görevli süpürgesini geri aldı. Sokak köpeği peşini bırakmayınca, bir süre daha oynaması için süpürgeyi geri verdi.

O anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

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