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Haberler Galeri İşte illere göre haftalık vaka sayıları! Türkiye'nin koronavirüs haritası! İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum

İşte illere göre haftalık vaka sayıları! Türkiye'nin koronavirüs haritası! İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs vaka sayılarını son dakika olarak açıkladı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? Hangi şehirler kırmızıya dönecek? İşte merak edilen sorular ve il il vaka sayıları...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 01:34 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 01:52
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Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını güncelledi! İşte il il vaka sayıları! İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum
Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını güncelledi! İşte il il vaka sayıları! İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum

ADANA 63,00

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını güncelledi! İşte il il vaka sayıları! İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum
Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını güncelledi! İşte il il vaka sayıları! İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum

ADIYAMAN 154,63

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Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını güncelledi! İşte il il vaka sayıları! İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum
Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını güncelledi! İşte il il vaka sayıları! İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum

AFYON 47,50

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Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını güncelledi! İşte il il vaka sayıları! İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum
Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını güncelledi! İşte il il vaka sayıları! İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum

AĞRI 22,22

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Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını güncelledi! İşte il il vaka sayıları! İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum
Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını güncelledi! İşte il il vaka sayıları! İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum

AKSARAY 173,52