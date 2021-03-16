İşte illere göre haftalık vaka sayıları! Türkiye'nin koronavirüs haritası! İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs vaka sayılarını son dakika olarak açıkladı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? Hangi şehirler kırmızıya dönecek? İşte merak edilen sorular ve il il vaka sayıları...