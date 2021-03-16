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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

'da 7 ilçede internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişilik bir şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bahis oynatmakta kullanıldığı belirlenen cep telefonları ve dijital materyallere el kondu. Operasyon anı kameralar tarafından görüntülendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede sanal ortamda yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişilik bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

Siber polisi, bu gün sabah saat 06.00'da 7 ilçede tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyona ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

EYÜPSULTAN 'DA 2 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri tarafında operasyon düzenlenen adreslerden ikisi 'daydı. , Ferhat Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın 7'nci katında bulunan bir daireye düzenlenen baskında dairede bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada yasadışı bahis oynatmakta kullanılan cep telefonlarına el kondu.

Öte yandan, yine Eyüpsultan 'nde bulunan, 4 katlı bir binaya binanın 4'üncü katına düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, dairede yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen materyallere el kondu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere 'ne götürüldü.

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