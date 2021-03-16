Marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ikinci normalleşme sürecine geçildi. Kontrollü normalleşme ile marketlerin çalışma saatlerinde de düzenleme yapıldı. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin açılış-kapanış saatlerini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 16 Mart Migros, ŞOK, A101, BİM kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri...

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, marketlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, bakkal ve marketler düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.