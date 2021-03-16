Dünyanın dört bir yanından sipariş yağıyor! Yılda 1 milyon kazanıyor

Dede mesleği olarak başlayan bu iş, bize de babadan kaldı. Biz de 'ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz?' çabası içerisine girdik. Yaklaşık 10 yıl önce kendi markamızı oluşturarak fabrikamızda meyan kökünü çay haline getirdik. Süzen poşetler içerisinde müşterilerimize kolay demleyebilmeleri ve hızlı tüketebilmeleri için hem sıcak hem de soğuk içilebilen bir ürün haline getirdik ve piyasaya sürdük. Geri dönüşleri iyi oldu.