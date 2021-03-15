15 Mart 2021, Pazartesi
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Trabzon'da odasında baygın bulunan Prof. Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti

’nde girdiği ameliyatın ardından dinlenmek için geçtiği odasında baygın bulunan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. (46), 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mataracı’nın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Mataracı’nın ölüm haberi, ailesi, arkadaşları, hastaları, hasta yakınları ve sağlık camiasını hüzne boğdu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Trabzon'da odasında baygın bulunan Prof. Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti

Olay, 1 Mart günü 'nde meydana geldi. Görev yaptığı hastanede bir hastasının ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. , arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek dinlenmek için odasına çekildi.

Prof. Dr. İlker Mataracı'nın uzun süre odasından çıkmadığı ve kapısının da kilitli olduğunu fark eden mesai arkadaşları, hastanenin özel güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri, içerden ses gelmeyen odanın kapısını kırıp içeri girdi. Sağlık görevlileri, baygın halde bulunan Mataracı'ya ilk müdahalede bulundu.

Dinlenmek için girdiği odasında ani kalp durması sonucu fenalaştığı tespit edilen kalp cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, 15 gündür tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde gece saatlerinde meslektaşlarının tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Mataracı'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

'nin sayılı kalp cerrahlarından olan ve binlerce hastanın hayatını kurtarıp şifa bulmasına vesile olan 2 çocuk babası Prof. Dr. İlker Mataracı'nın ölüm haberi, ailesi, arkadaşları, hastaları, hasta yakınları ve sağlık camiasını hüzne boğdu. Sosyal medyadan üzerinden yüzlerce takipçi, yaşamını yitiren Prof. Dr. İlker Mataracı için paylaşımlarda bulunarak üzüntülerini dile getirdi.

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