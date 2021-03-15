Trabzon'da odasında baygın bulunan Prof. Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti

Prof. Dr. İlker Mataracı'nın uzun süre odasından çıkmadığı ve kapısının da kilitli olduğunu fark eden mesai arkadaşları, hastanenin özel güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri, içerden ses gelmeyen odanın kapısını kırıp içeri girdi. Sağlık görevlileri, baygın halde bulunan Mataracı'ya ilk müdahalede bulundu.

Dinlenmek için girdiği odasında ani kalp durması sonucu fenalaştığı tespit edilen kalp cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, 15 gündür tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde gece saatlerinde meslektaşlarının tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Mataracı'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.