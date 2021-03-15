Son dakika: Bolu'dan acı haber! 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da 2 ay önce dünyaya gelen işadamı Kenan Altundağ'ın Mustafa Yusuf isimli bebeği doğumundan 1,5 ay sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Hastanede, bebeğe yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Ankara'da özel bir hastanede tedavi altına alınan 2 aylık Mustafa Yusuf, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden bebek Gerede'nin Ahmetler Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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