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Antalya’da kısıtlamadan muaf turistlerin selfie çılgınlığı!

Antalya'da pazar günü koronavirüs kısıtlamasından muaf turistler, fotoğraf çektirmek için nostaljik tramvay yoluna oturdu. Kısıtlamadan dolayı tramvay hattının çalışmaması olası bir kazayı önledi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Antalya’da kısıtlamadan muaf turistlerin selfie çılgınlığı!

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde 'nin önünden geçen nostaljik tramvay hattına yatarak poz verip fotoğraf çektirdi.

İlginç anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı

Turistler çevrede geçen bir vatandaştan fotoğraflarını çekmelerini isteyerek tramvay hattının ortasına oturdu, ardından tek tek tramvay yoluna oturarak poz vermeye başladı.

Uzun süre devam eden fotoğraf ve selfie çekimi tramvayların kısıtlama süresince çalışmaması sebebiyle kazasız atlatıldı.

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