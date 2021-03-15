15 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu! İşte son durum

Son dakika haberi... Kontrollü normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokak kısıtlamasının ardından haftanın ilk mesai gününde 'da trafik yoğunluğu var. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 15.03.2021
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Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu! İşte son durum

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu an itibariyle yüzde 50'yi geçmiş durumda.

İstanbulda trafik yoğunluğu İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

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