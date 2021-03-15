Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu! İşte son durum
Son dakika haberi... Kontrollü normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokak kısıtlamasının ardından haftanın ilk mesai gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu var. İşte İstanbul trafiğinde son durum...
YAŞAM A Haber
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.
İstanbul genelinde trafik yoğunluğu an itibariyle yüzde 50'yi geçmiş durumda.