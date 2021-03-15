Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sibel Yavaş: Konuşurken ıslanan maske hemen değiştirilmeli

'MASKE AĞZIMIZI VE BURNUMUZU TAMAMEN KAPATMALI'

Açık havada insanların biraz daha rahat olduğunu ifade eden Yavaş, "Burada yapılan yanlışlardan bir tanesi park ve bahçelerde insanlar yan yana oturuyor. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Uygun mesafeyi mutlaka korumamız lazım. Aşılansak da aşılanmasak da bu tedbirleri hiçbir şekilde gevşetmemiz lazım ki, bu yüksekliği kırabilelim.