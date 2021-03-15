15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da kan donduran olay! Babasını öldürüp okula gitti

Malatya'da kan donduran olay! Babasını öldürüp okula gitti

Son dakika haberine göre... 'da babasını öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi, olaydan sonra gittiği okulunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
ABONE OL
Malatya'da kan donduran olay! Babasını öldürüp okula gitti

'nın ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesinde sabah erken saatlerde yaşanan olayda, ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri 40 yaşındaki kanlar içerisinde evde buldu.

Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlattı.

Tek katlı müstakil evde yaşanan olay sonrası 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A.'nın da evden ayrılarak okuluna gittiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, A.A.'yı da gittiği okulda gözaltına aldı.

Lise öğrencisinin sabah sınıf arkadaşlarına babasını vurduğunu söylediği de öğrenilirken, gözaltına alınan A.A. polisteki ilk ifadesinde de babasını tüfekle vurduğunu iddia etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için 'na kaldırılırken, başlatılan soruşturma devam ediyor.



Olay yerinden gelen kareler

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA