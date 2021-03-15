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Feribot seferleri iptal edildi: Çanakkale'de olumsuz hava koşulları hayatı etkiliyor

’de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Feribot seferleri iptal edildi: Çanakkale'de olumsuz hava koşulları hayatı etkiliyor

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin, Kabatepe-Gökçeada hattında da bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı planlı tüm seferler iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattı ise, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.


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