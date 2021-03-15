İzmir'de karısını öldüren Hüseyin Temurtaş'tan şoke eden savunma

"İZNİM OLMADAN DIŞARI ÇIKIYORDU. NAMUSUMU TEMİZLEDİM"



Şüpheli Hüseyin Temurtaş kiralık bir araç ile olay yerinden ayrıldıktan sonra aracını park edip yaya olarak kaçmaya devam etmişti. Akşam saatlerinde polis ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelisi Hüseyin Temurtaş, Bornova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Temurtaş'ın emniyette verdiği ilk ifadede "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Öte yandan Temurtaş'ın eşine daha önce de birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı belirtildi.





TUTUKLANDI



Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi koca adliyeye sevk edildi. Karısını silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Niğde'de toprağa verilecek

Öte yandan Hüsna Temurtaş'ın (30) cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı. Hüsna Temurtaş'ın cenazesinin, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.