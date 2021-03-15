Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.55'te merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde ve 6,98 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

#DEPREM: Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) March 15, 2021