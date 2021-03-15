15 Mart 2021, Pazartesi
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Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.55'te merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde ve 6,98 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2021
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Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.55'te merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde ve 6,98 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

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