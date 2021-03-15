Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.55'te merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde ve 6,98 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.55'te merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde ve 6,98 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
#DEPREM: Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) March 15, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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