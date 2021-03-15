15 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama

'da bir binada ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelirken, 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Kazım Karabekir Mahallesi 922 Sokak'taki binanın birinci katında saat 18.30 sıralarında patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklandığı ileri sürülen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama SON DAKİKA: İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA'DA BİR BİNADA PATLAMA

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