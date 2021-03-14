Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu kaza geçirdi! Ölü ve yaralılar var

Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.