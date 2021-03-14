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Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu kaza geçirdi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre; ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, armatör ve kuzeni 'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu kaza geçirdi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Caddesi Palm City Kavşağı'nda meydana geldi.

Armatör 'nun kuzeni 'nun kullandığı 34 BK 0999 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.

06 AV 9903 plakalı otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak, yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazada, 06 AV 9903 plakalı aracın sürücüsü ile yan koltuktaki oğlu yola savruldu.

Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru ve gemi kaptanı , özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morguna kaldırıldı.

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