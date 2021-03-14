Bartın'da 103 kişi ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu!

'SUYU KAYNATARAK İÇİN'

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son birkaç gündür ilçemizde meydana gelen ishal vakalarındaki artışla ilgili ilçe halk sağlığı ve belediyemiz ekiplerince tüm su kaynaklarında gerekli kontroller yapılmaya başlanılmıştır. Konu ile ilgili net bir bulguya rastlanılana kadar özellikle mahallelerimizdeki çeşme sularımızın kullanırken kaynatılması büyük önem arz etmektedir" dedi.