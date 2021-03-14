Kaza yaptı annesine sarılıp ağladı: Aydınlatma direğine çarpan genç yaralandı

Kaza haberini alan Ozan T.'nin ailesi olay yerine geldi. Anne ve babasını gören Ozan T. annesine sarılarak dakikalarca ağladı. Ailesi tarafından sakinleştirilen Ozan T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN