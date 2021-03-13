'Ekmek alma' bahanesi sona erdi! Çok yüksek risk grubunda olan Keşan hakkında flaş gelişme!

Kısıtlama gereği herkes kendi bölgesinde, mahallesinde en yakın fırından veya marketten alışveriş yapması lazım. Bu suistimal ediliyor. Adam çıkıyor eline iki ekmek alıyor, bütün Keşan'ı geziyor. Durum böyle olunca da bize sordular ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da böyle bir karar aldı" dedi.