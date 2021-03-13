Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu...

Mart ayı ile beraber hava sıcaklıkları yurt genelinde yer yer yükselirken herkes kar yağışının yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Hava sıcaklıklarının yarın (Pazar) artmaya devam edeceği Pazartesi günü iç kesimlerde, Salı gününden itibaren iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.