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Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında güneşli bir havanın hakim olduğu hafta sonundan sonra ülke geneli yağışlara teslim olacağı belirtildi. Peki hangi illerde sağanak yağış olacak? ...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu...

Mart ayı ile beraber hava sıcaklıkları yurt genelinde yer yer yükselirken herkes kar yağışının yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Hava sıcaklıklarının yarın (Pazar) artmaya devam edeceği Pazartesi günü iç kesimlerde, Salı gününden itibaren iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. kıyılarında yer yer yağış yaşanabilir.

Pazartesi günü yurt genelinde yağışlar tekrar etkisini gösterecek. Doğuda yağmur yerini kara bırakacak. Özellikle Ege Kıyılarında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

O GÜNE DİKKAT!

Salı günü yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Öte yandan yurt genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.

Çarşamba günü yurt genelinde yağış devam ediyor. Karadeniz, Ege, Marmara'da yağmur etkisini gösterirken yurdun iç doğusunda kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Bolu, Kütahya ve Afyonkarahisar'da da kar yağışı görülecek.

Perşembe günü kar yağışı yurdun iç kesimlerine ilerleyecek. Öte yandan yurt genelinde yağışların devam etmesi bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının, hafta sonunda artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

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