Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile; Trakya'nın iç kesimleri, Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde, ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey, kuzeybatılı yönlerden kuvvetli, bu akşam saatlerinde kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi, diğer yerlerde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.