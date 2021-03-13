Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor! | 13 Mart 2021 hava durumu
13 Mart 2021 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile; Trakya'nın iç kesimleri, Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 13 Mart 2021 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile; Trakya'nın iç kesimleri, Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde, ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey, kuzeybatılı yönlerden kuvvetli, bu akşam saatlerinde kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi, diğer yerlerde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Bu akşam saatlerinde rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON: Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 10°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. .
ANKARA -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber pus , yer yer sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Artvin kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ARTVİN -4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
GÜMÜŞHANE -9°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HAKKARİ -6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -18°C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN -9°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT 1°C, 15°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 18°C
Az bulutlu