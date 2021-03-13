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Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor! | 13 Mart 2021 hava durumu

13 Mart 2021 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri ile 'nun güneydoğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile; 'nın iç kesimleri, 'nın güneyi, , , , 'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile 'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis olayları bekleniyor. ’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? ? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 13 Mart 2021 Cumartesi hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor! | 13 Mart 2021 hava durumu

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri ile 'nun güneydoğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile; 'nın iç kesimleri, 'nın güneyi, , , , 'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile 'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis olayları bekleniyor. 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde, ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey, kuzeybatılı yönlerden kuvvetli, bu akşam saatlerinde kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi, diğer yerlerde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Bu akşam saatlerinde rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON: Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 10°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 4°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. .

-1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR -4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber pus , yer yer sis bekleniyor.

BOLU -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Artvin kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ARTVİN -4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

GÜMÜŞHANE -9°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HAKKARİ -6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -18°C, 1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -9°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 16°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 16°C

Az bulutlu

SİİRT 1°C, 15°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 18°C

Az bulutlu

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