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Annesi eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi! İzmir'de akıllara durgunluk veren olay

'in ilçesinde alkollü olan Ali A. eşi ile tartıştıktan sonra annesi ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada evi ateşe verdi. Yangında can kaybı olmazken, evi yakan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Annesi eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi! İzmir'de akıllara durgunluk veren olay

'in ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Ali A., eşi ile tartışıp, annesi ve 2 çocuğunun da evde olduğu sırada evi ateşe verdi. Yangında can kaybı olmazken, olaydan sonra kaçan Ali A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8428/3 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Ali A., bilinmeyen nedenle eşi Necla A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine annesi, eşi ve 2 çocuğunun da evde bulunduğu sırada evi ateşe veren Ali A. olaydan sonra kaçarken, yakınları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin ise kendi imkanları ile dışarıya çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Ali A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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