01 Mart 2021, Pazartesi
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Ankara'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı!

Son dakika haberine göre; 'da ., boşandığı eski eşi . tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Saldırgan eski koca ise olay yerinde yakalanırken, aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan Gülizar Ö. hastaneye kaldırıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Ankara'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı!

Olay, pazar günü sabah saatlerinde ilçesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre ., boşandığı eşi . ile konuşmak istedi.

Necati Ö. ile Gülizar Ö. bir süre sonra sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Necati Ö., yanında bulanan bıçakla Gülizar Ö.'ye saldırmaya başladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


İki bileğinden, göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Gülizar Ö., ağır yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanede yoğun bakıma alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Necati Ö. ise olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da eski eşe bıçaklı saldırı! Böyle yakalandı ANKARA'DA ESKİ EŞE BIÇAKLI SALDIRI! BÖYLE YAKALANDI

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